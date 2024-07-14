На месте стрельбы в Трампа обнаружена винтовка
АР: Правоохранители обнаружили винтовку на месте стрельбы на митинге Трампа
Американские стражи правопорядка нашли винтовку на месте стрельбы в 45-го американского лидера Дональда Трампа на митинге его сторонников в Пенсильвании. Соответствующей информацией поделилось агентство Associated Press.
Источники рассказали журналистам, что оружие относится к типу AR. Стоит отметить, что в настоящее время неизвестно была ли эта винтовка модифицирована для поражения целей на дальних дистанциях.
Ранее зарубежные СМИ писали, что злоумышленник, который устроил стрельбу на митинге в Пенсильвании, находился на крыше одного из близлежащих к мероприятию зданий в сотнях метров от Трампа. Самого преступника успешно ликвидировали спецслужбы.
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