На месте стрельбы в Трампа обнаружена винтовка

Американские стражи правопорядка нашли винтовку на месте стрельбы в 45-го американского лидера Дональда Трампа на митинге его сторонников в Пенсильвании. Соответствующей информацией поделилось агентство Associated Press.

Источники рассказали журналистам, что оружие относится к типу AR. Стоит отметить, что в настоящее время неизвестно была ли эта винтовка модифицирована для поражения целей на дальних дистанциях.