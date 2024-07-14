Площадь лесного пожара в Краснодарском крае выросла до 20 гектаров
Лесной пожар в районе Абрау-Дюрсо. Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска
Площадь лесного пожара в районе кубанского Абрау-Дюрсо выросла до 20 гектаров. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара увеличилась до 20 гектаров. Авиацией МЧС России совершено шесть сбросов воды общим количеством 30 тонн", — сказал собеседник ТАСС.
Всего в районе возгорания работают 160 спасателей и 40 единиц техники. Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Как отметил глава Новороссийска Андрей Кравченко, всего эвакуировано 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы населению нет. На место вызвали вертолёты из Геленджика и Сочи.
Напомним, крупный лесной пожар разгорелся между посёлком Абрау-Дюрсо и хутором Дюрсо. По словам очевидцев, огонь распространяется очень быстро. О пострадавших не сообщалось. К месту уже направили пожарный вертолёт Ка-32, а постояльцев турбазы "Голубая волна" эвакуировали.