Площадь лесного пожара в Краснодарском крае выросла до 20 гектаров

Площадь лесного пожара в районе кубанского Абрау-Дюрсо выросла до 20 гектаров. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МЧС России.

Всего в районе возгорания работают 160 спасателей и 40 единиц техники. Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Как отметил глава Новороссийска Андрей Кравченко, всего эвакуировано 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы населению нет. На место вызвали вертолёты из Геленджика и Сочи.