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14 июля, 12:21

Площадь лесного пожара в Краснодарском крае выросла до 20 гектаров

Лесной пожар в районе Абрау-Дюрсо. Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

Лесной пожар в районе Абрау-Дюрсо. Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

Площадь лесного пожара в районе кубанского Абрау-Дюрсо выросла до 20 гектаров. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара увеличилась до 20 гектаров. Авиацией МЧС России совершено шесть сбросов воды общим количеством 30 тонн", — сказал собеседник ТАСС.

Всего в районе возгорания работают 160 спасателей и 40 единиц техники. Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". Как отметил глава Новороссийска Андрей Кравченко, всего эвакуировано 500 человек и 30 автомобилей. Угрозы населению нет. На место вызвали вертолёты из Геленджика и Сочи.

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Напомним, крупный лесной пожар разгорелся между посёлком Абрау-Дюрсо и хутором Дюрсо. По словам очевидцев, огонь распространяется очень быстро. О пострадавших не сообщалось. К месту уже направили пожарный вертолёт Ка-32, а постояльцев турбазы "Голубая волна" эвакуировали.

Матвей Константинов
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