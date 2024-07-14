Минимум 20 человек погибли при ударе Израиля по зданию школы в центре Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в лагере Нусейрат в центре сектора Газа. По данным телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", в результате случившегося убиты минимум 20 граждан Палестины. Кроме того, десятки жителей, в основном женщины и подростки, были ранены.
Первые минуты после удара Израиля по зданию школы в центре Газы. Видео © X / OnlinePalEng
Примечательно, что школа курируется Ближневосточным агентством Организации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Известно, что на её территории находились сотни палестинцев, которые были перемещены из других регионов Газы.
Ранее Life.ru писал об операции ЦАХАЛ в секторе Газа, направленной на уничтожение руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Именно в её рамках был нанесён удар по югу палестинского анклава. Утверждалось, что он пришёлся по лагерю беженцев, погибло не менее 90 человек. В Израиле же говорят, что били именно по влиятельному боевику.
X / OnlinePalEng