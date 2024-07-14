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14 июля, 14:56

Минимум 20 человек погибли при ударе Израиля по зданию школы в центре Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в лагере Нусейрат в центре сектора Газа. По данным телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", в результате случившегося убиты минимум 20 граждан Палестины. Кроме того, десятки жителей, в основном женщины и подростки, были ранены.

Первые минуты после удара Израиля по зданию школы в центре Газы. Видео © X / OnlinePalEng

Примечательно, что школа курируется Ближневосточным агентством Организации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Известно, что на её территории находились сотни палестинцев, которые были перемещены из других регионов Газы.

Нетаньяху: Израиль не завершит войну в секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС
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Ранее Life.ru писал об операции ЦАХАЛ в секторе Газа, направленной на уничтожение руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Именно в её рамках был нанесён удар по югу палестинского анклава. Утверждалось, что он пришёлся по лагерю беженцев, погибло не менее 90 человек. В Израиле же говорят, что били именно по влиятельному боевику.

Обложка ©

X / OnlinePalEng

Никита Осипов
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