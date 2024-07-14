Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путину за то, как здраво он реагирует на выходки США. Соответствующее заявление сделал немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком, По его словам, в равной степени это относится и к председателю КНР Си Цзиньпину.

"Миру нужно благодарить Владимира Путина и Си Цзиньпина за то, что они разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США. У России и Китая мудрые лидеры. Вот почему мы все ещё живы", — написал Дотком в соцсети Х.

Бизнесмен также подчеркнул, что благодаря действиям Путина и Си Цзиньпина мир может избежать ядерной войны как минимум "до ноября", пока не начнутся президентские выборы в Штатах.