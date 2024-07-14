"Разумный и мудрый лидер": На Западе призвали благодарить Путина
Бизнесмен Дотком: Мир должен благодарить Путину за его реакцию на выходки США
Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путину за то, как здраво он реагирует на выходки США. Соответствующее заявление сделал немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком, По его словам, в равной степени это относится и к председателю КНР Си Цзиньпину.
"Миру нужно благодарить Владимира Путина и Си Цзиньпина за то, что они разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США. У России и Китая мудрые лидеры. Вот почему мы все ещё живы", — написал Дотком в соцсети Х.
Бизнесмен также подчеркнул, что благодаря действиям Путина и Си Цзиньпина мир может избежать ядерной войны как минимум "до ноября", пока не начнутся президентские выборы в Штатах.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что саммит НАТО в США продемонстрировал движение альянса к конфронтации и подготовке войны. Он подчеркнул, что мирная риторика на мероприятии заглушалась русофобскими высказываниями, а наша страна была названа главной угрозой. А в Кремле заявили, что НАТО намерено оставаться врагом РФ и прямо позиционирует это. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал итоги саммита альянса угрожающими для Москвы.
Life.ru