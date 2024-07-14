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Регион
14 июля, 15:09

В Шереметьево ввели ограничения на взлёт и посадку из-за плохой погоды

Московский аэропорт Шереметьево вечером в воскресенье, 14 июля, ограничил взлёт и посадку из-за плохой погоды. Об этом заявили в пресс-службе "Аэрофлота".

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями, ожидаемыми в московском регионе в ближайшие сутки, Международный аэропорт Шереметьево после 17:00 14 июля вводит временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов", — отметили в авиакомпании.

В "Аэрофлоте" добавили, что для того, чтобы не допустить скопления самолётов в зоне ожидания Московского авиационного узла и минимизировать изменение расписания, время прибытия ряда рейсов перенесли. Пассажиров предупредили о корректировках. Транзитных путешественников "Аэрофлот" бесплатно переоформляет на ближайшие рейсы.

"Пассажирам, уже прибывшим в аэропорт отправления по времени, указанному в авиабилете, на время ожидания будет предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании", — добавили в "Аэрофлоте".

Шереметьево и "Аэрофлоту" поручили ускорить предполётные процедуры
Шереметьево и "Аэрофлоту" поручили ускорить предполётные процедуры

Ранее в Комплексе городского хозяйства столицы заявили, что в эти выходные Москву накроет дождь с грозой и ураганным ветром. К слову, в начале июля Шереметьево оказалось парализовано из-за плохой погоды, сотни пассажиров не могли улететь, а на стойках образовались длинные очереди.

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Telegram / Шереметьево

Никита Осипов
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