В Шереметьево ввели ограничения на взлёт и посадку из-за плохой погоды

Московский аэропорт Шереметьево вечером в воскресенье, 14 июля, ограничил взлёт и посадку из-за плохой погоды. Об этом заявили в пресс-службе "Аэрофлота".

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями, ожидаемыми в московском регионе в ближайшие сутки, Международный аэропорт Шереметьево после 17:00 14 июля вводит временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов", — отметили в авиакомпании.

В "Аэрофлоте" добавили, что для того, чтобы не допустить скопления самолётов в зоне ожидания Московского авиационного узла и минимизировать изменение расписания, время прибытия ряда рейсов перенесли. Пассажиров предупредили о корректировках. Транзитных путешественников "Аэрофлот" бесплатно переоформляет на ближайшие рейсы.