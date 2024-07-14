Шереметьево отменило ограничения на взлёт и посадку из-за нового прогноза погоды

В московском аэропорту Шереметьево отменили ограничения на количество взлётно-посадочных операций (ВПО) по причине изменения метеосводки. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"На данный момент ограничения по погоде не вступили в действие и были отменены по причине изменения метеосводки", — отметили в Шереметьево.