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14 июля, 16:17

Шереметьево отменило ограничения на взлёт и посадку из-за нового прогноза погоды

В московском аэропорту Шереметьево отменили ограничения на количество взлётно-посадочных операций (ВПО) по причине изменения метеосводки. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"На данный момент ограничения по погоде не вступили в действие и были отменены по причине изменения метеосводки", — отметили в Шереметьево.

В настоящее время аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Взлёт и посадка воздушных судов происходят по расписанию, без каких-либо ограничений.

Ранее сегодня сообщалось, что Шереметьево ввело временные ограничения на взлёт и посадку самолётов из-за прогнозируемой непогоды. Они должны были начать действовать с 17:00 по московскому времени. До этого москвичей предупреждали, что 14 июля столицу накроет мегаливень с грозой и градом. Синоптики, в частности, прогнозировали, что в столичном регионе может выпасть до 25 миллиметров осадков.

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Наталья Исакова
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