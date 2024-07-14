У берегов популярного турецкого курорта сгорела яхта с туристами

Недалеко от берегов популярного турецкого курорта Мармариса сгорела прогулочная яхта с туристами на борту. Как передаёт агентство DHA, в результате случившегося пострадали четыре человека.

Пожар на яхте у берегов Мармариса. Видео © Х / Bana Yürümeyin

"Часть иностранных туристов спрыгнула с горящего судна, другую часть спасли экипажи стоявших рядом яхт, судов и береговой охраны", — говорится в публикации.

Журналисты сообщили, что возгорание было зафиксировано в четыре часа дня по местному времени (совпадает с московским). Причина, по которой загорелось 20-метровое деревянное судно, пока не установлена.