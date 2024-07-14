У берегов популярного турецкого курорта сгорела яхта с туристами
DHA: На прогулочной яхте у Мармариса произошёл пожар, пострадали 4 человека
Недалеко от берегов популярного турецкого курорта Мармариса сгорела прогулочная яхта с туристами на борту. Как передаёт агентство DHA, в результате случившегося пострадали четыре человека.
Пожар на яхте у берегов Мармариса. Видео © Х / Bana Yürümeyin
"Часть иностранных туристов спрыгнула с горящего судна, другую часть спасли экипажи стоявших рядом яхт, судов и береговой охраны", — говорится в публикации.
Журналисты сообщили, что возгорание было зафиксировано в четыре часа дня по местному времени (совпадает с московским). Причина, по которой загорелось 20-метровое деревянное судно, пока не установлена.
Также издание рассказало, что всего с яхты эвакуировали 39 человек, из которых четырёх доставили с ожогами в медицинское учреждение. Корабль потушили сотрудники береговой охраны.
В мае текущего года Life.ru писал, что в Архангельске загорелся теплоход "М.В. Ломоносов", который находился на ремонте. Впоследствии МЧС РФ сообщило, что на судне не было пассажиров.
Х / Bana Yürümeyin