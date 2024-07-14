Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 19:31

У берегов популярного турецкого курорта сгорела яхта с туристами

DHA: На прогулочной яхте у Мармариса произошёл пожар, пострадали 4 человека

Недалеко от берегов популярного турецкого курорта Мармариса сгорела прогулочная яхта с туристами на борту. Как передаёт агентство DHA, в результате случившегося пострадали четыре человека.

Пожар на яхте у берегов Мармариса. Видео © Х / Bana Yürümeyin

"Часть иностранных туристов спрыгнула с горящего судна, другую часть спасли экипажи стоявших рядом яхт, судов и береговой охраны", — говорится в публикации.

Журналисты сообщили, что возгорание было зафиксировано в четыре часа дня по местному времени (совпадает с московским). Причина, по которой загорелось 20-метровое деревянное судно, пока не установлена.

Также издание рассказало, что всего с яхты эвакуировали 39 человек, из которых четырёх доставили с ожогами в медицинское учреждение. Корабль потушили сотрудники береговой охраны.

Двух российских моряков нашли мёртвыми на горящем судне у берегов Южной Кореи
Двух российских моряков нашли мёртвыми на горящем судне у берегов Южной Кореи

В мае текущего года Life.ru писал, что в Архангельске загорелся теплоход "М.В. Ломоносов", который находился на ремонте. Впоследствии МЧС РФ сообщило, что на судне не было пассажиров.

Обложка ©

Х / Bana Yürümeyin

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров