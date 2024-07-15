Подозреваемый в покушении на Трампа состоял в стрелковом клубе

Томас Мэтью Крукс, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа во время его митинга в Пенсильвании, состоял в стрелковом клубе. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы клуба Билла Селлито передаёт телеканал CBS News.