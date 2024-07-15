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15 июля, 00:32

Подозреваемый в покушении на Трампа состоял в стрелковом клубе

CBS: Подозреваемый в покушении на Трампа был членом стрелкового клуба

20-летний Томас Мэтью Крукс, который стрелял в Дональда Трампа на митинге сторонников и чуть его не убил. Обложка © X / ibsoftiktok

20-летний Томас Мэтью Крукс, который стрелял в Дональда Трампа на митинге сторонников и чуть его не убил. Обложка © X / ibsoftiktok

Томас Мэтью Крукс, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа во время его митинга в Пенсильвании, состоял в стрелковом клубе. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы клуба Билла Селлито передаёт телеканал CBS News.

"Мы можем подтвердить, что Крукс был членом клуба спортивной стрельбы, в связи с расследованием мы не можем давать дальнейшие комментарии", — рассказал журналистам собеседник телеканала.

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Ранее Life.ru писал, что экс-сотрудник ЦРУ разнёс американские спецслужбы за организацию митинга Трампа. По его словам, они не справились со своими обязанностями на прошедшем в Пенсильвании мероприятии. Стоит отметить, что сотрудники Секретной службы США всё же ликвидировали злоумышленника.

Алексей Соловьёв
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