Подозреваемый в покушении на Трампа состоял в стрелковом клубе
CBS: Подозреваемый в покушении на Трампа был членом стрелкового клуба
20-летний Томас Мэтью Крукс, который стрелял в Дональда Трампа на митинге сторонников и чуть его не убил. Обложка © X / ibsoftiktok
Томас Мэтью Крукс, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа во время его митинга в Пенсильвании, состоял в стрелковом клубе. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы клуба Билла Селлито передаёт телеканал CBS News.
"Мы можем подтвердить, что Крукс был членом клуба спортивной стрельбы, в связи с расследованием мы не можем давать дальнейшие комментарии", — рассказал журналистам собеседник телеканала.
Ранее Life.ru писал, что экс-сотрудник ЦРУ разнёс американские спецслужбы за организацию митинга Трампа. По его словам, они не справились со своими обязанностями на прошедшем в Пенсильвании мероприятии. Стоит отметить, что сотрудники Секретной службы США всё же ликвидировали злоумышленника.