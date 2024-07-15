Любовь Успенская замахнулась на дуэт с 50 Cent
Певица Любовь Успенская назвала рэпера 50 Cent идеальным партнёром для дуэта
Певица Любовь Успенская. Обложка © VK / Любовь Успенская
Известная российская певица Любовь Успенская выразила желание выступить дуэтом с известным американским рэпером 50 Cent. Об этом она призналась корреспонденту NEWS.ru.
Исполнительница сообщила, что исполнила все свои мечты о дуэтах с отечественными звёздами, такими как Александр Панайотов и Анжелика Варум. Однако она подчеркнула, что единственным исполнителем, с которым она бы с радостью спела, остаётся 50 Cent.
"С 50 Cent", — уверенно ответила Успенская на вопрос о дуэте мечты.
Ранее певица Любовь Успенская подала иск против Филиппа Киркорова на сумму десять миллионов рублей за его высказывания, в которых он назвал её "попрошайкой". Суд отклонил иск, объяснив это неправильной подсудностью.