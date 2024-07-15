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15 июля, 02:11

Любовь Успенская замахнулась на дуэт с 50 Cent

Певица Любовь Успенская назвала рэпера 50 Cent идеальным партнёром для дуэта

Певица Любовь Успенская. Обложка © VK / Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская. Обложка © VK / Любовь Успенская

Известная российская певица Любовь Успенская выразила желание выступить дуэтом с известным американским рэпером 50 Cent. Об этом она призналась корреспонденту NEWS.ru.

Исполнительница сообщила, что исполнила все свои мечты о дуэтах с отечественными звёздами, такими как Александр Панайотов и Анжелика Варум. Однако она подчеркнула, что единственным исполнителем, с которым она бы с радостью спела, остаётся 50 Cent.

"С 50 Cent", уверенно ответила Успенская на вопрос о дуэте мечты.

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Ранее певица Любовь Успенская подала иск против Филиппа Киркорова на сумму десять миллионов рублей за его высказывания, в которых он назвал её "попрошайкой". Суд отклонил иск, объяснив это неправильной подсудностью.

Кирилл Сосновских
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