Любовь Успенская замахнулась на дуэт с 50 Cent

Исполнительница сообщила, что исполнила все свои мечты о дуэтах с отечественными звёздами, такими как Александр Панайотов и Анжелика Варум. Однако она подчеркнула, что единственным исполнителем, с которым она бы с радостью спела, остаётся 50 Cent.