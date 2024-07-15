Огромные очереди из машин блокировали движение у Крымского моста
Более 1200 машин в очереди у Крымского моста создали массовые задержки
Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov
В очередях у Крымского моста образовалась большая автомобильная пробка, что вызвало значительные задержки движения. Согласно статистике оперативного телеграм-канала информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту, проезда ждут более 1200 машин.
"В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания — более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 145 транспортных средств", — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные успешно отразили атаку украинских беспилотников в Севастополе, сбив один из них в районе мыса Фиолент. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что в результате инцидента никто не пострадал. Ещё шесть БПЛА сбили над Крымом.