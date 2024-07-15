Секретаря СНБО и экс-главу СБУ заочно арестовали в России за запрещённые методы войны

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко* и секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Незалежной Александра Литвиненко по обвинению в военных преступлениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы инстанции.

"Басманный районный суд города Москвы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Литвиненко Александра Валерьевича <...> [и] Наливайченко Валентина Александровича*, [обвиняемых] в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны)", — говорится в публикациях пресс-службы суда.

Срок заключения под стражу обоих обвиняемых — два месяца. Его отсчёт начнётся с момента экстрадиции в РФ или с момента задержания на территории нашей страны.