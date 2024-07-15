Секретаря СНБО и экс-главу СБУ заочно арестовали в России за запрещённые методы войны
В РФ заочно арестованы экс-глава СБУ Наливайченко* и секретарь СНБО Литвиненко
Заочно арестованные в РФ экс-руководитель СБУ Валентин Наливайченко* и секретарь СНБО Александр Литвиненко. Обложка © Telegram / nalyvaichenko, официальный сайт СВР Украины
Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко* и секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Незалежной Александра Литвиненко по обвинению в военных преступлениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы инстанции.
"Басманный районный суд города Москвы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Литвиненко Александра Валерьевича <...> [и] Наливайченко Валентина Александровича*, [обвиняемых] в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны)", — говорится в публикациях пресс-службы суда.
Срок заключения под стражу обоих обвиняемых — два месяца. Его отсчёт начнётся с момента экстрадиции в РФ или с момента задержания на территории нашей страны.
Напомним, что ранее оба фигуранта дел о военных преступлениях были объявлены в розыск в России. Наливайченко* попал в базу данных МВД 2 мая, а с Литвиненко это произошло днём позже.
* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.