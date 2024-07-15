Осуждённый за мошенничество "президент ФСБ" вышел из тюрьмы досрочно
"Президент ФСБ" Першин вышел по УДО за месяц до конца срока
Бывший сотрудник спецслужб Андрей Першин, основавший "Фонд содействия безопасности", получил право на УДО за месяц до истечения тюремного срока. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Андрей Першин получил пять лет тюремного заключения полтора года назад за попытку получить взятку в размере 24 миллиона рублей с трёх коммерсантов, которым он пообещал непривлечение к уголовной ответственности. Бывший сотрудник ФСБ попался сразу же после первого транша.
В публикации отметили, что "президент ФСБ", учитывая время, которое он провёл в СИЗО, отсидел свой срок полностью, в связи с чем Преображенский суд Москвы решил освободить Першина.
Першин в 2004 году решил учредить свой фонд, выбрав для его названия аббревиатуру, похожую на принадлежащую Федеральной службе безопасности, чтобы назваться "президентом ФСБ".
Ранее кассирша из Ачинска Анна Григорьева, которая украла 23 миллиона рублей у банка, также вышла по УДО. Она провела в тюрьме полгода, но похищенные деньги так и не вернула. Затем полиция Красноярска даже сняла документальный фильм о ней.
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