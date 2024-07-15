В Кремле заявили об усилении безопасности Путина, но не из-за покушения на Трампа
Песков: Безопасность Путина не зависит от покушений на западных политиков
Безопасность президента России Владимира Путина находится на должном уровне с учётом напряжённой ситуации в мире. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об изменении графика и усилении охраны российского лидера на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа.
"Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам и так усилена, вне зависимости от упомянутых происшествий", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что покушение на Трампа произошло во время митинга в Пенсильвании 13 июля. Пуля пролетела мимо, задев только ухо политика. По мнению Пескова, это является следствием атмосферы, созданной в стране правлением Джо Байдена. Он отметил, что администрация нынешнего лидера Штатов никогда не стремится к поиску компромиссов, предпочитая решать все дела с позиции силы. При этом он отметил, что в Кремле не считают Байдена причастным заказу конкурента перед выборами.
Life.ru