В Кремле заявили об усилении безопасности Путина, но не из-за покушения на Трампа

Безопасность президента России Владимира Путина находится на должном уровне с учётом напряжённой ситуации в мире. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об изменении графика и усилении охраны российского лидера на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа.