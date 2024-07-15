В Кремле прокомментировали письмо нобелевских лауреатов с призывом к миру на Украине

Кремль не видел письмо более 50 лауреатов Нобелевской премии, которые подписали открытое письмо с призывом прекратить боевые действия на Украине и в секторе Газа. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, к сожалению, не видели", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.