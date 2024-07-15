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15 июля, 09:55

В Кремле прокомментировали письмо нобелевских лауреатов с призывом к миру на Украине

Песков: Кремль не видел письмо нобелевских лауреатов о перемирии на Украине

Кремль не видел письмо более 50 лауреатов Нобелевской премии, которые подписали открытое письмо с призывом прекратить боевые действия на Украине и в секторе Газа. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, к сожалению, не видели", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Как уже писал Life.ru, с открытым письмом нобелевские лауреаты обратились к России, Украине, папе римскому Франциску, патриарху Константинопольскому Варфоломею, далай-ламе XIV, ООН, Европарламенту и Парламентской ассамблее Совета Европы. Среди подписантов — физики Андрей Гейм и Роджер Пенроуз, литератор Светлана Алексиевич, лауреат премии мира Карлуш Белу, биохимик Ричард Робертс.


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Обложка ©

Getty Images / Pascal Le Segretain

Андрей Бражников
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