В Кремле прокомментировали письмо нобелевских лауреатов с призывом к миру на Украине
Песков: Кремль не видел письмо нобелевских лауреатов о перемирии на Украине
Кремль не видел письмо более 50 лауреатов Нобелевской премии, которые подписали открытое письмо с призывом прекратить боевые действия на Украине и в секторе Газа. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, к сожалению, не видели", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Как уже писал Life.ru, с открытым письмом нобелевские лауреаты обратились к России, Украине, папе римскому Франциску, патриарху Константинопольскому Варфоломею, далай-ламе XIV, ООН, Европарламенту и Парламентской ассамблее Совета Европы. Среди подписантов — физики Андрей Гейм и Роджер Пенроуз, литератор Светлана Алексиевич, лауреат премии мира Карлуш Белу, биохимик Ричард Робертс.
Getty Images / Pascal Le Segretain