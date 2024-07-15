Врач объяснил, сколько секунд нужно принимать холодный душ

Холодный душ может стать причиной нарушения терморегуляции в организме человека, поэтому охлаждаться под ледяной водой в жаркую погоду не стоит. Об этом рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

По словам специалиста, под холодным душем можно стоять максимум 30–40 секунд. Подобные водные процедуры должны быть кратковременными и нечастыми. При этом даже после такого короткого душа человек сможет почувствовать прохладу.

"Да, на небольшой промежуток времени ты охладишься, оживёшь и ощутишь прилив сил и удовольствие. Но при постоянном подобном охлаждении нарушается терморегуляция организма", — рассказал Умнов в разговоре с NEWS.ru.

Специалист также отметил, что в холодной воде человек обычно остывает, а потоотделение замедляется. Тем самым существует опасность, что вы можете просто-напросто перегреться.