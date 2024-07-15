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15 июля, 10:40

Врач объяснил, сколько секунд нужно принимать холодный душ

Врач Умнов: Частый холодный душ может привести к перегреву

Эксперт рассказал, как холодный душ влияет на состояние человека. Обложка © freepik

Эксперт рассказал, как холодный душ влияет на состояние человека. Обложка © freepik

Холодный душ может стать причиной нарушения терморегуляции в организме человека, поэтому охлаждаться под ледяной водой в жаркую погоду не стоит. Об этом рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

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По словам специалиста, под холодным душем можно стоять максимум 30–40 секунд. Подобные водные процедуры должны быть кратковременными и нечастыми. При этом даже после такого короткого душа человек сможет почувствовать прохладу.

"Да, на небольшой промежуток времени ты охладишься, оживёшь и ощутишь прилив сил и удовольствие. Но при постоянном подобном охлаждении нарушается терморегуляция организма", — рассказал Умнов в разговоре с NEWS.ru.

Специалист также отметил, что в холодной воде человек обычно остывает, а потоотделение замедляется. Тем самым существует опасность, что вы можете просто-напросто перегреться.

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Наталья Афонина
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