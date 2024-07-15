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15 июля, 14:02

"Очищение души": что можно говорить на исповеди и сохранит ли священник это в тайне

"Очищение души": что можно говорить на исповеди и сохранит ли священник это в тайне. Обложка © freepik

"Очищение души": что можно говорить на исповеди и сохранит ли священник это в тайне. Обложка © freepik

Духовная работа над собой, примирение с Богом, очищение от грехов — всё это описывает исповедь. Сохраняются ли все человеческие секреты в тайне и как вообще проходит таинство покаяния, рассказывает РИА "ФедералПресс".

Обычно исповеди делятся на две категории: общая и личная. При общем таинстве прихожане собираются в храме вместе. Верующие обычно не рассказывают о грехах, но это делает священник. После перечисления грехов кающиеся могут вслух или про себя попросить прощения у Господа, а в конце выслушать разрешительную молитву. Сегодня подобные таинства встречаются достаточно редко.

При личной исповеди человек общается один на один со священнослужителем. Обычно прихожане самостоятельно рассказывают о своих грехах, просят о прощении, а в конце священнослужитель читает над верующим разрешительную молитву.

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Обычно в список грехов входят семь основных: гнев, гордыня, жадность, зависть, похоть, чревоугодие, уныние. Опираться на данные пункты можно, особенно если вы пришли впервые.

Что касается тайны исповеди, то даже по закону РФ всё сказанное должно храниться священнослужителем в секрете. В Уголовном и Административном кодексах также говорится о том, что священники как свидетели не подлежат допросу об информации, которую узнали на исповеди. При этом батюшка не может разглашать тайну исповеди даже для помощи правоохранителям.

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Ранее священник назвал Life.ru три главные ошибки верующих, которые собираются на первую исповедь. Это стыд, отсутствие подготовки, а также незнакомый храм. Священник рассказал, что перед исповедью, а особенно перед первой, стоит познакомиться с батюшкой: походить на богослужения, узнать, когда проводятся исповеди.

Наталья Афонина
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