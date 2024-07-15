"Очищение души": что можно говорить на исповеди и сохранит ли священник это в тайне
"Очищение души": что можно говорить на исповеди и сохранит ли священник это в тайне. Обложка © freepik
Духовная работа над собой, примирение с Богом, очищение от грехов — всё это описывает исповедь. Сохраняются ли все человеческие секреты в тайне и как вообще проходит таинство покаяния, рассказывает РИА "ФедералПресс".
Обычно исповеди делятся на две категории: общая и личная. При общем таинстве прихожане собираются в храме вместе. Верующие обычно не рассказывают о грехах, но это делает священник. После перечисления грехов кающиеся могут вслух или про себя попросить прощения у Господа, а в конце выслушать разрешительную молитву. Сегодня подобные таинства встречаются достаточно редко.
При личной исповеди человек общается один на один со священнослужителем. Обычно прихожане самостоятельно рассказывают о своих грехах, просят о прощении, а в конце священнослужитель читает над верующим разрешительную молитву.
Обычно в список грехов входят семь основных: гнев, гордыня, жадность, зависть, похоть, чревоугодие, уныние. Опираться на данные пункты можно, особенно если вы пришли впервые.
Что касается тайны исповеди, то даже по закону РФ всё сказанное должно храниться священнослужителем в секрете. В Уголовном и Административном кодексах также говорится о том, что священники как свидетели не подлежат допросу об информации, которую узнали на исповеди. При этом батюшка не может разглашать тайну исповеди даже для помощи правоохранителям.
Ранее священник назвал Life.ru три главные ошибки верующих, которые собираются на первую исповедь. Это стыд, отсутствие подготовки, а также незнакомый храм. Священник рассказал, что перед исповедью, а особенно перед первой, стоит познакомиться с батюшкой: походить на богослужения, узнать, когда проводятся исповеди.