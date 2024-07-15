За мгновение до гола: Подмосковные медики бросили финал Евро и поспешили на помощь
Медики из Солнечногорска отправились на вызов, не досмотрев финал Евро-2024
Медики из подмосковного Солнечногорска отправились на срочный вызов прямо во время просмотра финального матча чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом пишет Mash.
Судя по трансляции, сотрудников скорой помощи вызвали за несколько мгновений до победного гола сборной Испании, который был забит на 86-й минуте. Результат игры они узнали уже из смартфонов.
Медики из Солнечногорска отправились на вызов, пропустив чемпионский гол сборной Испании. Видео © Telegram / Mash
Напомним, чемпионом чемпионата Европы, проходившего в Германии, стала сборная Испании, победившая команду Англии. Лучшим игроком турнира стал испанский полузащитник Родри. Лучшим молодым игроком турнира был признан Ламин Ямаль, отпраздновавший 17-летие незадолго до финала.
Кадр видео Telegram / Mash