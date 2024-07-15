За мгновение до гола: Подмосковные медики бросили финал Евро и поспешили на помощь

Медики из подмосковного Солнечногорска отправились на срочный вызов прямо во время просмотра финального матча чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом пишет Mash.

Судя по трансляции, сотрудников скорой помощи вызвали за несколько мгновений до победного гола сборной Испании, который был забит на 86-й минуте. Результат игры они узнали уже из смартфонов.

Медики из Солнечногорска отправились на вызов, пропустив чемпионский гол сборной Испании. Видео © Telegram / Mash