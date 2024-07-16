Байден распорядился усилить охрану кандидата в президенты Кеннеди-младшего

Баллотирующемуся в президенты США Роберту Кеннеди – младшему усилят охрану после покушения на Дональда Трампа. Такое распоряжение дал действующий лидер страны Джо Байден.

"Президент поручил мне во взаимодействии с Секретной службой обеспечить охрану Роберта Кеннеди – младшего. Мы находимся в условиях повышенной и очень динамичной угрозы", — пояснил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Кеннеди-младший, решивший бороться за президентство независимым кандидатом, уже поблагодарил Байдена за это решение.

Кроме того, политик сообщил, что в понедельник утром встретился с Трампом, обсудив вопрос "национального единства". Также он намерен обсудить это с лидерами демократов. Кеннеди-младший заверил, что не намерен выходить из гонки.

В то же время, как пишет газета Politico, Трамп в ходе встречи предлагал Кеннеди-младшему поддержать его кандидатуру.