Орбана назвали вторым после Эрдогана главным "смутьяном" мировой политики

Официально план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине включает в себя довольно реалистичную оценку происходящего и рекомендации лидерам ЕС по смене политического курса. Однако на деле это может быть лишь челночной дипломатией, считает доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

"Орбана сейчас не все могут воспринимать всерьёз. Его визит не был согласован с другими членами ЕС, он позволяет себе полететь в Москву и Пекин, чего другие лидеры не могут сделать по политическим причинам. Поэтому его критикуют, также за Орбаном до сих пор идёт репутация популиста: человека, который много говорит, но мало делает", — сообщила Войко в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По её словам, в Китае тоже пытались заниматься такой челночной дипломатией, но это ничем не закончилось. Эксперт подчеркнула, что сейчас план Орбана является всего лишь туманным образом возможных переговоров, но уже сигналом для всех заинтересованных сторон. Войко уверена, что венгр хочет войти в историю как миротворец.

В свою очередь, политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла обратил внимание, что у венгерского премьера получилось показать настоящую политику.

"Орбан — удивительный персонаж в современной мировой политике. Едва ли не единственный, который последовательно играет гораздо большую роль, чем ему как бы положено, исходя из объективного веса его страны", — уверен Перла.

По его словам, Венгрия — небольшая и бедная европейская страна, неспособная похвастаться мощной экономикой или сильной армией. Но Орбан не даёт стране остаться на задворках ЕС, делая Будапешт одним из центров мировой политики, хотя у него для этого ничего нет, кроме своих талантов. Эксперт назвал политика основным евроскептиком ЕС и вторым после лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана главным "смутьяном".