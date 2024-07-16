Найдена ещё одна жертва кровавых расправ советского разбойника "Робин Гуда"

Следствие установило ещё одну жертву знаменитого преступника Сергея Мадуева, который орудовал в Советском Союзе и стал прототипом главного героя киноленты "Тюремный романс" в исполнении Александра Абдулова. Об этом сообщает Mash.

Правоохранителям удалось установить, что в 1988 году Мадуев изнасиловал девочку у дома № 25 по Жулебинской улице в столице, а спустя некоторое время ещё и убил мужчину. Спустя год он заявил о себе в Астраханской области, где устроил один из самых масштабных своих налётов. Потом он начал "гастролировать" по республикам Союза: в Узбекской ССР похитил 200 тысяч рублей из общака воров, а в Грузинской — обокрал вора в законе. После последних эпизодов в народе его начали называть "Робин Гудом" и "благороднейшим грабителем СССР", что, конечно, никак не вяжется с теми злодеяниями, которые он совершал в Москве.

В июле 1995-го Мадуев был приговорён к расстрелу, но благодаря введению моратория на смертную казнь его наказание заменилось пожизненным заключением в тюрьме. Впоследствии он попал по этапу в тюрьму "Чёрный дельфин", где и умер в 2000 году, когда ему было 44.