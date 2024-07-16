Едва наметившиеся переговоры между Россией и Украиной могут с самого начала сорваться из-за политики Североатлантического альянса (НАТО). Такими опасениями поделился во вторник французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо на странице в соцсети Х.

Он обратил внимание, что Владимир Зеленский в своём недавнем не упомянул вывод российских войск как необходимое условие проведения мирного саммита с участием Москвы. Вот только в курсе ли этих планов "кураторы" из альянса, предлагаем задуматься Филиппо. Он напомнил, что в 2022 году НАТО уже удалось сорвать переговоры об окончании украинского конфликта.

"Наконец-то! И это без упоминания предварительного вывода российских сил. Позволит ли НАТО это ему устроить ", — отреагировал на слова Зеленского француз.