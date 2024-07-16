В День вкусной еды психолог объяснил, можно ли получить депрессию, питаясь только для подзарядки Психолог Самбурский: Пища только ради подзарядки может привести к депрессии 16 июля, 12:57 Пища только ради подзарядки может привести к депрессии. Обложка © Freepik.com

Сегодня, 16 июля, отмечается День вкусной еды. Питаться вкусно и разнообразно приятно, но очень трудозатратно. Куда проще покупать готовое питание в формате "Еда мужская, 10 килограммов, только добавь воды". Так и жизнь станет гораздо более продуктивной: вместо времени на готовку или ожидание готового блюда в кафе или ресторане можно будет заняться полезными делами. Однако, как рассказал Life.ru клинический психолог "Клиники доктора Аникиной" Станислав Самбурский, от невкусной еды можно даже заработать депрессию.

Кроме физического насыщения, мы получаем от пищи эмоциональное удовольствие. Вкусная еда вызывает прилив позитивных эмоций уже в момент, когда мы слышим её запах. Горячий борщ, свежеиспечённый пирог, блюдо свежих ягод — разносящийся аромат моментально улучшает настроение благодаря выделению эндорфинов, гормонов счастья. Вкусняшки часто используют, чтобы заедать стресс. Но не обязательно тянуться за очередной шоколадкой. Правильное разнообразное питание тоже приносит удовольствие и помогает справляться со стрессом. Станислав Самбурский Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной"

А вот невкусная, но полезная еда доведёт до депрессивного состояния. Несбалансированное питание и отсутствие удовольствия от еды могут способствовать развитию депрессии, предупреждает психолог. Важно, чтобы рацион был не только полезным, но и приносил радость.

"Выбрав ультраполезное, но невкусное питание, человек обрекает себя на снижение эмоционального удовольствия от приёма пищи. Большие достижения, которым можно искренне радоваться, случаются не так часто. А для полноценной жизни важно радовать себя каждый день. Еда — почти единственное ежедневное удовольствие, которое можно обсудить с любым", — добавил Самбурский.

Психолог объяснил, как получать радость от еды, но при этом не навредить здоровью:

Думать о здоровье важно, но это не значит питаться однообразно. Позвольте себе разнообразие, и радость вкусной пищи вернётся, а следом вернётся хорошее настроение и пропадёт депрессивный настрой.

Включите в рацион любимые блюда просто для удовольствия. Маленькая пачка жирных чипсов раз в месяц не повредит диете, но вызовет такой прилив позитива и радости, что вы удивитесь. Главное — выбрать маленькую пачку.

Не стесняйтесь экспериментировать с рецептами и сочетать продукты в неожиданных форматах. Например, в России творог обычно употребляют со сгущёнкой или вареньем, а в других странах творог едят с помидорами и зеленью.

Правда, немного ограничить себя во вкусняшках стоит в жару, которая обрушилась этим летом на некоторые регионы России. Дело в том, что неправильное питание в такие рекордные температуры может только ухудшить и без того неприятное состояние. И наоборот: правильная, полезная еда поможет перенести палящее солнце легче. Что и как есть — читайте на Life.ru.