Россиянам объяснили, как засадить обидчика за травлю в Сети

Сегодня кроме полезной информации и различных новостей в Интернете можно встретиться с неадекватными людьми, которые могут начать травить кого угодно без особого повода. В современное время подобные угрозы назвали кибербуллингом. О том, как бороться с обидчиком и что делать в момент угроз, рассказал адвокат Даниил Лунёв.

Поиск помощи в соцсетях. Кибербуллинг — это травля, жёсткая критика, провокации, прямые угрозы, шантаж, сталкинг (слежка за человеком в соцсетях) и большое количество оскорблений, которые необходимо сразу же пресекать. Например, для начала можно написать администраторам соцсети и попросить удалить пост или заблокировать недоброжелателя.

Заявление в полицию и суд. Если это не помогло, то делаем скриншоты оскорблений или фейковых постов, а далее как по маслу пишем заявление в полицию. Документ можно заполнить в свободной форме, а к нему необходимо приложить все доказательства и личные данные обидчика. Полиция активно принимает подобные заявления в работу.

"Практически любое уголовное дело, которое возбуждается органами дознания, следствия по подобного рода преступлениям, доводится до конца", — рассказал Лунёв в беседе с "Вечерней Москвой".

Если вам отказали в возбуждении административного или уголовного дела, то следует обратиться в суд. К иску нужно приложить все скриншоты, контакты обидчика и постановление полиции об отказе в возбуждении дела.

Штраф и срок. Так как в России нет закона, который напрямую контролирует кибербуллинг, то наказать неадекватного пользователя можно по нескольким статьям: "Клевета", "Оскорбление личности", "Хулиганство", "Вымогательство", "Нарушение тайны переписки и иных сообщений", "Развратные действия" и многое другое.

Обычно квалифицировать оскорбления в Интернете можно по второму пункту статьи 5.61 Административного кодекса. В таком случае обидчику-физлицу нужно будет заплатить штраф в размере до десяти тысяч рублей, а юрлицу — до 700 тысяч рублей.