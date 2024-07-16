Помощник Трампа Гренелл предложил создать на Украине автономные зоны

Помощник кандидата в президенты США Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать на Украине автономные зоны — таким образом, по его мнению, страна сможет добиться мира и сохранить целостность своей территории.

"Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали", — приводит его слова агентство Bloomberg.