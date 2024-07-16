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Регион
16 июля, 14:14

Помощник Трампа Гренелл предложил создать на Украине автономные зоны

Помощник кандидата в президенты США Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать на Украине автономные зоны — таким образом, по его мнению, страна сможет добиться мира и сохранить целостность своей территории.

"Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали", — приводит его слова агентство Bloomberg.

Гренелл также выступает против вступления Украины в НАТО.

Кремль отреагировал на заявления кандидата в вице-президенты США, который выступал за переговоры
Кремль отреагировал на заявления кандидата в вице-президенты США, который выступал за переговоры

А ранее кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс выступил за переговоры с РФ и назвал провальной политику, которую демократы ведут в том числе в отношении Киева. Джо Байден назвал Вэнса "клоном Трампа по всем вопросам", а Илон Маск, напротив, обрадовался назначению.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Rudzenka

Александра Вишнякова
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