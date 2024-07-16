Помощник Трампа Гренелл предложил создать на Украине автономные зоны
Помощник кандидата в президенты США Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать на Украине автономные зоны — таким образом, по его мнению, страна сможет добиться мира и сохранить целостность своей территории.
"Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали", — приводит его слова агентство Bloomberg.
Гренелл также выступает против вступления Украины в НАТО.
А ранее кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс выступил за переговоры с РФ и назвал провальной политику, которую демократы ведут в том числе в отношении Киева. Джо Байден назвал Вэнса "клоном Трампа по всем вопросам", а Илон Маск, напротив, обрадовался назначению.
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