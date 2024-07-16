Это мой отец, а не отчим: Мария Голубкина рассказала о родственных связях с Андреем Мироновым

Актриса Мария Голубкина рассказала о том, что её отчим Андрей Миронов — на самом деле её родной биологический отец. Этот вопрос в последнее время задавали 50-летней артистке чаще всего. Об этом сообщает VOICE. VOICEVOICEVOICEVOICEVOICEVOICEVOICEVOICEVOICEVOICEVOICEVOICEVOICEVOICE

"У меня нет отчима, это мой отец. В прямом смысле, в биологическом. Для меня это не проблема, я с детства знала, что это мой отец. Приписывают ещё Досталя и Баталова. Но, если выбирать, на кого больше похожа, то, всё-таки на Миронова", — рассказала звезда драмы "Обоюдное согласие".

На вопрос, почему у Марии с её сестрой Марией Мироновой (дочь актёра Андрея Миронова от брака с Екатериной Градовой) разные фамилии, артистка нормального ответа так и не дала. При этом она объяснила, что в старших классах они с Машей учились вместе, но вообще не общались. Родственницы смогли серьёзно обо всём поговорить только спустя годы, когда им было около 26 лет.

"Мы с ней одновременно развелись с мужьями, и я у неё снимала квартиру. Мы с ней два года сидели, разговаривали про всё это", — заявила кинозвезда.

Голубкина также рассказала, что матери постоянно сравнивали её и Машу и ставили в пример друг другу. Сейчас же дети двух прекрасных дам поддерживают общение и видятся на выходных.