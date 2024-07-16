Сейчас в США разрабатывают план и думают о том, как лучше преподнести поражение на Украине так, чтобы было "не сильно больно", заявил политик Олег Царёв. По его словам, выходом для американцев может стать победа на выборах экс-лидера США Дональда Трампа.

"Таким образом, бои продлятся ещё примерно три месяца. По крайней мере, до осени точно. Дальше будет перелом. И уже в преддверии американских выборов, исходя из ситуации и рейтингов кандидатов, киевскому режиму придётся встраиваться в ту или иную политическую конъюнктуру", — отметил Царёв в беседе с "Царьградом".

По его словам, на данный момент киевский режим надеется на последний рывок, чтобы иметь хоть какие-то военные аргументы перед периодом, когда за океаном будут решать дальнейшую судьбу страны и её верхушки. В связи с этим так называемые зрадники — люди, которых на Украине считают изменниками, — начали паниковать. Пропаганда активно использует их ситуацию, чтобы у украинских патриотов была возможность высказать своё негодование и разрядить накопившуюся напряжённость.

Однако Москве не стоит рассчитывать на то, что скоро придёт Трамп, прекратит помощь Украине и конфликт мгновенно завершится. Есть вероятность, что Вашингтон и его союзники могут перейти к новому этапу эскалации войны, отметил эксперт.

"В любом случае у нас осенью будет точка, когда Запад будет выбирать. Пока, где-то три месяца, ещё будем воевать, тут ничего не сделаешь. В зависимости от того, как мы будем воевать, будет складываться ситуация на осень. Да, мы продвигаемся, но каких-то обвалов фронта ещё нет. Притом оружия поставляется немного Западом. А у Украины демографические проблемы", — добавил Царёв.