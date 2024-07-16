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16 июля, 20:17

Полиция застрелила человека с ножом в Милуоки, где проходит съезд республиканцев

Полиция застрелила подозрительного мужчину за пределами периметра безопасности съезда Республиканской партии в городе Милуоки, штат Висконсин. Об этом пишет издание Journal Sentinel.

По данным свидетелей, мужчина, страдающий биполярным расстройством, достал нож. Как очевидец событий рассказал ТАСС, застреленный был бездомным, живущим в этом районе. Когда он приблизился к правоохранителям с ножом, те открыли огонь.

Полиция застрелила человека с ножом в Милуоки, где проходит съезд Республиканской партии. Видео © Oliya Scootercaster

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Съезд республиканцев проходит с 15-го по 18 июля. Накануне делегаты выбрали Дональда Трампа кандидатом в президенты, а также подтвердили выбор кандидата в вице-президенты США.

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Milwaukee Journal Sentinel / Max Correa

Артур Лапсаков
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