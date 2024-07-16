Полиция застрелила человека с ножом в Милуоки, где проходит съезд республиканцев

Полиция застрелила подозрительного мужчину за пределами периметра безопасности съезда Республиканской партии в городе Милуоки, штат Висконсин. Об этом пишет издание Journal Sentinel.

По данным свидетелей, мужчина, страдающий биполярным расстройством, достал нож. Как очевидец событий рассказал ТАСС, застреленный был бездомным, живущим в этом районе. Когда он приблизился к правоохранителям с ножом, те открыли огонь.