Полиция застрелила человека с ножом в Милуоки, где проходит съезд республиканцев
Полиция застрелила подозрительного мужчину за пределами периметра безопасности съезда Республиканской партии в городе Милуоки, штат Висконсин. Об этом пишет издание Journal Sentinel.
По данным свидетелей, мужчина, страдающий биполярным расстройством, достал нож. Как очевидец событий рассказал ТАСС, застреленный был бездомным, живущим в этом районе. Когда он приблизился к правоохранителям с ножом, те открыли огонь.
Полиция застрелила человека с ножом в Милуоки, где проходит съезд Республиканской партии. Видео © Oliya Scootercaster
Съезд республиканцев проходит с 15-го по 18 июля. Накануне делегаты выбрали Дональда Трампа кандидатом в президенты, а также подтвердили выбор кандидата в вице-президенты США.
Milwaukee Journal Sentinel / Max Correa