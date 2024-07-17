Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 08:42

Ключевые объекты энергетики Запорожья выведены из строя из-за обстрелов ВСУ

Минэнерго Запорожья: Обстрелы ВСУ повредили объекты энергетики в 6 районах

Из-за обстрела ВСУ повреждены ключевые объекты энергетики Запорожья. Об этом сообщило в среду, 17 июля, Министерство энергетики и тарифного регулирования региона. Перебои в подаче электричества наблюдаются в шести районах, в том числе в Каменка-Днепровском, Веселовском, Михайловском и Васильевском округах.

"В Токмакском муниципальном округе ситуация остается критической, так как повреждение ещё одного объекта электросетевого хозяйства привело к обесточиванию 65 населённых пунктов", — говорится в сообщении ведомства.

Энергетики оперативно приступили к работам, и в течение ближайших суток большинство повреждённых объектов будет восстановлено.

Отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе произошли из-за жары
Отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе произошли из-за жары

А ранее Минэнерго сообщило о сбое в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. В связи с этим были введены временные ограничения потребления электроэнергии на Юге России. Уточнялось, что энергоблок Ростовской АЭС отключился из-за неполадок на турбогенераторе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Общество
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров