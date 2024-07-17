Ключевые объекты энергетики Запорожья выведены из строя из-за обстрелов ВСУ

Из-за обстрела ВСУ повреждены ключевые объекты энергетики Запорожья. Об этом сообщило в среду, 17 июля, Министерство энергетики и тарифного регулирования региона. Перебои в подаче электричества наблюдаются в шести районах, в том числе в Каменка-Днепровском, Веселовском, Михайловском и Васильевском округах.

"В Токмакском муниципальном округе ситуация остается критической, так как повреждение ещё одного объекта электросетевого хозяйства привело к обесточиванию 65 населённых пунктов", — говорится в сообщении ведомства.