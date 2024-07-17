Ключевые объекты энергетики Запорожья выведены из строя из-за обстрелов ВСУ
Минэнерго Запорожья: Обстрелы ВСУ повредили объекты энергетики в 6 районах
Из-за обстрела ВСУ повреждены ключевые объекты энергетики Запорожья. Об этом сообщило в среду, 17 июля, Министерство энергетики и тарифного регулирования региона. Перебои в подаче электричества наблюдаются в шести районах, в том числе в Каменка-Днепровском, Веселовском, Михайловском и Васильевском округах.
"В Токмакском муниципальном округе ситуация остается критической, так как повреждение ещё одного объекта электросетевого хозяйства привело к обесточиванию 65 населённых пунктов", — говорится в сообщении ведомства.
Энергетики оперативно приступили к работам, и в течение ближайших суток большинство повреждённых объектов будет восстановлено.
А ранее Минэнерго сообщило о сбое в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. В связи с этим были введены временные ограничения потребления электроэнергии на Юге России. Уточнялось, что энергоблок Ростовской АЭС отключился из-за неполадок на турбогенераторе.
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