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17 июля, 10:41

Путин уже несколько лет не общался с Меркель

Песков: Путин не будет поздравлять Меркель с юбилеем, они не общались годами

Президент России Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Обложка © ТАСС / TIAGO PETINGA

Президент России Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Обложка © ТАСС / TIAGO PETINGA

Президент России Владимир Путин не собирается отправлять поздравительное письмо экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая сегодня празднует 70-летние. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, каких-либо планов на этот счёт нет", — сказал Песков, отвечая, будет ли Путин поздравлять Меркель.

Представитель Кремля добавил, что за последние несколько лет между российским президентом и Ангелой Меркель не возникало никаких контактов.

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Напомним, в декабре 2022 года Ангела Меркель признала, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Путин был разочарован из-за откровений бывшего немецкого канцлера.

Владимир Озеров
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