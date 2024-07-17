Путин уже несколько лет не общался с Меркель
Песков: Путин не будет поздравлять Меркель с юбилеем, они не общались годами
Президент России Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Обложка © ТАСС / TIAGO PETINGA
Президент России Владимир Путин не собирается отправлять поздравительное письмо экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая сегодня празднует 70-летние. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Насколько я знаю, каких-либо планов на этот счёт нет", — сказал Песков, отвечая, будет ли Путин поздравлять Меркель.
Представитель Кремля добавил, что за последние несколько лет между российским президентом и Ангелой Меркель не возникало никаких контактов.
Напомним, в декабре 2022 года Ангела Меркель признала, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Путин был разочарован из-за откровений бывшего немецкого канцлера.