Путин уже несколько лет не общался с Меркель

Президент России Владимир Путин не собирается отправлять поздравительное письмо экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая сегодня празднует 70-летние. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, каких-либо планов на этот счёт нет", — сказал Песков, отвечая, будет ли Путин поздравлять Меркель.