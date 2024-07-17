ВСУ потеряли до 650 бойцов и три склада боеприпасов в зоне группировки "Запад"
Подразделения группировки войск "Запад" занимают более выгодные рубежи и позиции, оттесняя ВСУ, которые, к слову, продолжают нести большие потери. Так, за сутки в этой зоне были ликвидированы до 650 бойцов вражеской армии, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что наши военные поразили формирования 44-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР.
"Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 110-й бригады теробороны. Противник потерял до 650 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и двенадцать автомобилей", — говорится в сообщении МО. Помимо этого, ВС РФ ещё удалось уничтожить три склада боеприпасов ВСУ.
Вместе с тем в ходе контрбатарейной борьбы противник лишился хорватской РСЗО RАК-SA-12, польской 155-мм самоходной артиллерийской установки Krab, американской 155-мм гаубицы М777, 122-мм гаубицы Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы "Анклав".
Ранее стало известно об успехах российской Армии Армия России в Харьковской области. За последние несколько дней наши бойцы уничтожили около 10 водных переправ Вооружённых сил Украины через реку Оскол в районе Купянска. Кроме того, штурмовики группировки "Север" захватили позиции ВСУ, взяв украинских солдат в плен.
Telegram/Минобороны России