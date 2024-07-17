ВСУ потеряли до 650 бойцов и три склада боеприпасов в зоне группировки "Запад"

Подразделения группировки войск "Запад" занимают более выгодные рубежи и позиции, оттесняя ВСУ, которые, к слову, продолжают нести большие потери. Так, за сутки в этой зоне были ликвидированы до 650 бойцов вражеской армии, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что наши военные поразили формирования 44-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР.

"Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 110-й бригады теробороны. Противник потерял до 650 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и двенадцать автомобилей", — говорится в сообщении МО. Помимо этого, ВС РФ ещё удалось уничтожить три склада боеприпасов ВСУ.