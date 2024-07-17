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17 июля, 13:50

Первым спецпредставителем НАТО на Украине стал британец Патрик Тёрнер

Патрик Тёрнер. Фото © NATO

Патрик Тёрнер. Фото © NATO

Интересы НАТО на Украине будет представлять бывший замгенсека альянса по военной политике Патрик Тёрнер. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"Генсек Йенс Столтенберг объявил о назначении главного представителя НАТО на Украине. Патрик Тёрнер приступит к исполнению обязанностей в Киеве в сентябре 2024-го", — говорится в публикации.

По словам генсека альянса, Тёрнер, обладающий обширным опытом достижения результатов, преуспеет на этом посту, поскольку "НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украине". Сам дипломат заявил, что с нетерпением ждёт возможности возглавить представительство НАТО и тесно сотрудничать с киевскими властями, а также с союзниками и партнёрами по альянсу, чтобы оказать поддержку Украине. Он также будет давать оценку положению дел в стране и делиться своими рекомендации.

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НАТО продолжает тянуть свои щупальца всё глубже в украинскую государственность, а теперь даже выбрало для этого специального человека. В США тем не менее набирают популярность силы, которые считают сближение Украины и альянса плохой идеей. Ранее сенатор Пол назвал худшим из возможных решением обещание принять Киев в НАТО, поскольку это увеличит риск прямой войны с Россией. Кроме того, кандидат в вице-президенты Штатов Вэнс заявил, что блок вообще не должен иметь никаких интересов на Украине.

Владимир Озеров
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