Первым спецпредставителем НАТО на Украине стал британец Патрик Тёрнер

Интересы НАТО на Украине будет представлять бывший замгенсека альянса по военной политике Патрик Тёрнер. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"Генсек Йенс Столтенберг объявил о назначении главного представителя НАТО на Украине. Патрик Тёрнер приступит к исполнению обязанностей в Киеве в сентябре 2024-го", — говорится в публикации.

По словам генсека альянса, Тёрнер, обладающий обширным опытом достижения результатов, преуспеет на этом посту, поскольку "НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украине". Сам дипломат заявил, что с нетерпением ждёт возможности возглавить представительство НАТО и тесно сотрудничать с киевскими властями, а также с союзниками и партнёрами по альянсу, чтобы оказать поддержку Украине. Он также будет давать оценку положению дел в стране и делиться своими рекомендации.