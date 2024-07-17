В Белгороде открыли первый в России центр высокотехнологичного протезирования

Первый в Российской Федерации региональный центр, где будут проводиться высокотехнологическое протезирование и комплексная реабилитация, открылся в Белгороде. На мероприятии присутствовал местный губернатор Вячеслав Гладков. Об этом в личном телеграм-канале сообщила замминистра обороны России Анна Цивилёва.

В Белгороде открылся первый региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации. Фото © Telegram / Анна Цивилёва

"Очень важное событие: в Белгороде открыт первый в России региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации. Ещё в начале этого года фонд "Защитники Отечества", правительство Белгородской области и АО "Цито" заключили соглашение о его создании. И в кратчайшие сроки он подготовлен, оснащён самым современным оборудованием, обеспечен высококлассными специалистами", — написала она.

В Белгороде открылся первый региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации. Фото © Telegram / Анна Цивилёва

Цивилёва добавила, что центр сможет принимать по 500 человек ежегодно. Причём двери учреждения будут открыты не только для ветеранов из Белгорода, но и для жителей других российских регионов. А вскоре будут открыты аналогичные центры в Петербурге и на территории Ленинградской и Омской областей.

В Белгороде открылся первый региональный центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации. Фото © Telegram / Анна Цивилёва