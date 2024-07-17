Неожиданный враг окончательно добил украинскую энергетику
NYT: Шаткой энергосистеме Украины грозит коллапс из-за сильной жары
Украинская энергетика, которую поставили на грань существования российские удары, столкнулась с новым вызовом, и речь о рекордной жаре. По данным The New York Times, температура на большей территории страны достигает 40 градусов по Цельсию, и этот факт грозит окончательным коллапсом дышащим на ладан подстанциям.
"Электросеть Украины многие месяцы подвергалась неоднократным ударам российских ракет и беспилотников, в результате которых были выведены из строя электростанции. Теперь она борется с другой, более неожиданной угрозой — сильной жарой", — говорится в публикации.
Life.ru уже писал, что ситуация в энергетической сфере Украины ухудшается с каждым днём. К настоящему моменту в стране введены вечерние лимиты потребления электричества с 18:00 до 00:00. Множество энергетических объектов повреждено, часть из них без возможности восстановления. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов.
Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc