Неожиданный враг окончательно добил украинскую энергетику

Украинская энергетика, которую поставили на грань существования российские удары, столкнулась с новым вызовом, и речь о рекордной жаре. По данным The New York Times, температура на большей территории страны достигает 40 градусов по Цельсию, и этот факт грозит окончательным коллапсом дышащим на ладан подстанциям.

"Электросеть Украины многие месяцы подвергалась неоднократным ударам российских ракет и беспилотников, в результате которых были выведены из строя электростанции. Теперь она борется с другой, более неожиданной угрозой — сильной жарой", — говорится в публикации.