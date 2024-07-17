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17 июля, 15:56

Зеленский рассказал, кого Россия освободила в рамках обмена пленными

Обменянные пленные ВСУ. Фото © Telegram/Zelenskiy / Official

Обменянные пленные ВСУ. Фото © Telegram/Zelenskiy / Official

В ходе сегодняшнего обмена пленными Россия вернула на Украину 95 пограничников, нацгвардейцев и солдат ВСУ. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Это бойцы Вооружённых сил Украины, Национальной гвардии, пограничники", — сообщил он в телеграм-канале.

Доча, скоро увидимся! Появилось ещё одно видео с возвращёнными из плена российскими бойцами
Доча, скоро увидимся! Появилось ещё одно видео с возвращёнными из плена российскими бойцами

Напомним, что 17 июля 95 российских военных вернулись на родину из украинского плена, взамен Киеву были переданы 95 военнопленных ВСУ. Сейчас российских бойцов доставляют в Москву для лечения и реабилитации. Предыдущий обмен по формуле 90 на 90 произошёл 25 июня. В каждом из них в качестве посредника участвовали Объединённые Арабские Эмираты.

Александра Вишнякова
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