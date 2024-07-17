Зеленский рассказал, кого Россия освободила в рамках обмена пленными

В ходе сегодняшнего обмена пленными Россия вернула на Украину 95 пограничников, нацгвардейцев и солдат ВСУ. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, что 17 июля 95 российских военных вернулись на родину из украинского плена, взамен Киеву были переданы 95 военнопленных ВСУ. Сейчас российских бойцов доставляют в Москву для лечения и реабилитации. Предыдущий обмен по формуле 90 на 90 произошёл 25 июня. В каждом из них в качестве посредника участвовали Объединённые Арабские Эмираты.