Лавров спросил у постпреда США при ООН, не ошиблась ли она комнатой
Сергей Лавров перед заседанием СБ ООН. Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН, посвящённого кризису на Ближнем Востоке, спросил у постпреда США Линды Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой.
"Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США: слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чём идет речь?" — сказал Лавров.
Вопрос был задан, потому что накануне Томас-Гринфилд посвятила большую часть своего выступления кризису на Украине, хотя темой заседания было многостороннеесотрудничество.
А ранее три активиста попытались прервать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности. Как только глава МИД РФ взял слово, они встали со своих мест в зале и стали выкрикивать: "Освободить заложников". Протестующих вывели из зала заседания. Оказалось, что активисты были приглашены Израилем.