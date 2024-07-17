Лавров спросил у постпреда США при ООН, не ошиблась ли она комнатой

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН, посвящённого кризису на Ближнем Востоке, спросил у постпреда США Линды Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой.

"Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США: слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чём идет речь?" — сказал Лавров.

Вопрос был задан, потому что накануне Томас-Гринфилд посвятила большую часть своего выступления кризису на Украине, хотя темой заседания было многостороннеесотрудничество.