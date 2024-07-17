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17 июля, 18:30

Лавров спросил у постпреда США при ООН, не ошиблась ли она комнатой

Сергей Лавров перед заседанием СБ ООН. Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин

Сергей Лавров перед заседанием СБ ООН. Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН, посвящённого кризису на Ближнем Востоке, спросил у постпреда США Линды Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой.

"Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США: слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чём идет речь?" — сказал Лавров.

Вопрос был задан, потому что накануне Томас-Гринфилд посвятила большую часть своего выступления кризису на Украине, хотя темой заседания было многостороннеесотрудничество.

Лавров дал ироничную оценку выступлению американского постпреда в Совбезе ООН
Лавров дал ироничную оценку выступлению американского постпреда в Совбезе ООН

А ранее три активиста попытались прервать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности. Как только глава МИД РФ взял слово, они встали со своих мест в зале и стали выкрикивать: "Освободить заложников". Протестующих вывели из зала заседания. Оказалось, что активисты были приглашены Израилем.

Александра Вишнякова
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