Собака породы шипперке укусила за пах 10-летнего мальчика в Москве. Самая маленькая овчарка, похожая на шпица, набросилась на ребёнка во дворе, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, третьеклассник вечером играл с друзьями в футбол у ЖК "Лианозово". Рядом с шипперке гуляла девочка-младшеклассница. Собаку разозлил мяч, и она побежала в сторону юных футболистов, с ходу прыгнула на мальчика и вцепилась зубами ему между ног. Как рассказала мама пострадавшего, эта мини-овчарка чуть не оставила её сына без мужского достоинства.

На место вызвали скорую, ребёнок пробыл в больнице до трёх ночи. Врачи обработали рану и сказали, что жизненно важные места не задеты. Сейчас родители на всякий случай хотят сделать мальчику прививку от бешенства. Владельцы шипперке заверили семью, что пёс привит, и извинились за неприятный инцидент.

К слову, несмотря на милую декоративную внешность, на родине, в Бельгии, шипперке считают серьёзной овчаркой, просто маленькой.