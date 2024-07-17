"Балаган": Захарова показала на видео неудавшийся "дебош" во время речи Лаврова в ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала подробности инцидента, произошедшего на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, когда три активиста хотели прервать речь Сергея Лаврова. Дипломат также показала видео, как это было.

"После завершения выступления постпреда Израиля при ООН в ходе заседания Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, на галёрке, где обычно присутствуют журналисты и гости, несколько человек начали истошно вопить. Покушение на Дональда Трампа ещё свежо в памяти, поэтому находившиеся в зале люди вздрогнули от внезапных резких звуков", — рассказала Захарова.

Захарова показала видео, как активисты хотели прервать речь Лаврова в СБ ООН. Видео © Telegram/Мария Захарова

При этом не все присутствующие поняли, что именно выкрикивают активисты: то ли слова в поддержку Палестины, то ли об освобождении израильских заложников. Оказалось, что это не случайные дебоширы, а "гости" постпредства Израиля. В связи с этим Захарова заявила, что поведение делегации этой страны в ООН вызывает вопросы у многих, так как её сотрудники превращают дипломатическую работу в балаган.

"Акция в итоге получилась не просто глупой, она достигла противоположного эффекта — многие их приняли за пропаластинских активистов. Но, видимо, для отчёта перед Тель-Авивом о выполненной миссии, сойдёт", — добавила дипломат.

Она также задалась вопросом, неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая последние события вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности.