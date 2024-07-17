Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин по телефону поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учёта интересов друг друга", — говорится в сообщении.

Путин и Аль Сауд затронули ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Также стороны отметили важность продолжения тесной координации в рамках ОПЕК+ для обеспечения стабильности на рынке энергоносителей.