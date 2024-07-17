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17 июля, 20:39

Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин по телефону поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учёта интересов друг друга", — говорится в сообщении.

Путин и Аль Сауд затронули ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Также стороны отметили важность продолжения тесной координации в рамках ОПЕК+ для обеспечения стабильности на рынке энергоносителей.

Путин уже несколько лет не общался с Меркель
Путин уже несколько лет не общался с Меркель

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его с Путиным связывали весьма хорошие отношения. Бывший глава Белого дома отметил, что во времена его президентства никакая война двум странам не угрожала. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание, что тема России всегда поднимается во время предвыборных дебатов в Америке.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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