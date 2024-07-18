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18 июля, 00:28

Борт с освобождёнными из плена российскими военными прибыл в Москву

Самолёт с освобождёнными из плена российскими военными приземлился в подмосковном аэропорту. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Их доставят в подведомственные Минобороны медицинские учреждения для прохождения курса реабилитации и получения лечения.

Самолёт с освобождёнными из плена российскими военными приземлился в подмосковном аэропорту. Видео © Telegram / Zvezdanews

Москалькова: Переговоры с Киевом об обмене военнопленными проходят непросто
Москалькова: Переговоры с Киевом об обмене военнопленными проходят непросто

Россия и Украина 17 июля провели шестой с начала года обмен пленными, каждая из сторон отдала и получила по 95 военнослужащих. Посредником в переговорах вновь выступили Объединённые Арабские Эмираты, в Минобороны РФ поблагодарили Дубай. Судя по видео с места событий, многие военные уже в автобусе начали обзванивать родных.

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Кадр видео Telegram / Zvezdanews

Артур Лапсаков
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