Борт с освобождёнными из плена российскими военными прибыл в Москву
Самолёт с освобождёнными из плена российскими военными приземлился в подмосковном аэропорту. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Их доставят в подведомственные Минобороны медицинские учреждения для прохождения курса реабилитации и получения лечения.
Самолёт с освобождёнными из плена российскими военными приземлился в подмосковном аэропорту. Видео © Telegram / Zvezdanews
Россия и Украина 17 июля провели шестой с начала года обмен пленными, каждая из сторон отдала и получила по 95 военнослужащих. Посредником в переговорах вновь выступили Объединённые Арабские Эмираты, в Минобороны РФ поблагодарили Дубай. Судя по видео с места событий, многие военные уже в автобусе начали обзванивать родных.
Кадр видео Telegram / Zvezdanews