Освежители воздуха назвали нелучшим средством для комнаты из-за негативного влияния на здоровье

Если часто использовать аэрозольные освежители воздуха в помещении, можно подвергнуть опасности собственное здоровье, предупредил "Газету.ru" доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

"Во-первых, они содержат летучие органические соединения (ЛОС), которые могут загрязнять воздух в помещении. Их вдыхание может вызвать раздражение дыхательных путей, головные боли, аллергические реакции и даже более серьёзные заболевания — астму и хронические респираторные болезни", — рассказал Дорохов.

Входящие в аэрозольный состав компоненты усиливают симптомы астмы и аллергии у людей, которые имеют к ним повышенную чувствительность. А содержащиеся в них фталаты и прочие подобные составляющие могут плохо сказываться на гормональной системе. Это эндокринные нарушители, которые негативно влияют на репродуктивную систему, не говоря уже об общем состоянии организма, добавил эксперт. Особенно высок риск отравления у детей и домашних животных. Вместе с тем горючие вещества, содержащиеся в аэрозолях, могут становиться причиной пожара, если их распылять рядом с открытым огнём или источниками тепла.

Эксперт посоветовал альтернативные аэрозолям методы освежения воздуха. Например, часто проветривать помещение, использовать эфирные масла и прочие натуральные ароматизаторы. И, конечно, поддерживать гигиену быта. Поможет и заведение комнатных растений, которые очищают воздух естественным образом. По словам Дорохова, сухие смеси из специй и трав не содержат химических соединений и безопасны для здоровья.