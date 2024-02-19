Врач объяснила, как любовь к украшениям и свечам приводит к атопическому дерматиту Врач Рафаелян: Частое мытьё рук может привести к атопическому дерматиту 19 февраля, 13:53 Обложка © Shutterstock

Атопический дерматит — это хроническое заболевание, вызывающее покраснение, воспаление и зуд кожи. Такие реакции чаще всего возникают в контакте с аллергеном, а острый период течения болезни наиболее часто приходится на зиму и раннюю весну. О том, какие действия и привычки могут привести к атопическому дерматиту, Life.ru рассказала врач первой категории, аллерголог-иммунолог Алла Рафаелян.

Любовь к украшениям

Никель — причина контактной аллергии при ношении украшений в 40% случаев. Он содержится в составе серебра и белого золота, усугубляет состояние кожи во время обострения дерматита. На месте ношения украшений с никелем в составе появляется покраснение, реже отёк и зуд.

Использование свечей и освежителей воздуха

В парах от сжигания некоторых ароматических свечей содержатся химические вещества, которые вызывают острую аллергическую реакцию в виде сыпи, заложенности и удушения. Если свеча изготовлена на основе эфирных масел или в освежитель воздуха добавляется ароматизатор — натуральный или химический — их выделение крайне негативно влияет на здоровье: сначала появляется сыпь, а затем зуд, возможны даже приступы астмы, предупреждает врач.

Частое мытьё рук

Казалось бы, мытьё рук — обычное ежедневное действие, которое вряд ли может навредить. Но не всё так просто: если делать это слишком часто, естественный защитный барьер кожи ослабевает — и она становится склонной к дерматиту. Появляются сухость и трещины, повышается риск инфицирования. Хотя тщательное мытьё рук может уничтожить бактерии, слишком частые гигиенические процедуры могут ещё больше нарушить целостность кожного барьера (который уже нарушен при экземе). Поэтому важно использовать мягкие моющие средства и тёплую воду, а после ванной или душа сразу увлажнять кожу.

Также Рафаелян предупредила, что обычное мыло смывает гидролипидную плёнку с кожи. А этот слой поддерживает хорошее качество, здоровый оттенок, высокую эластичность, упругость и тонус кожных покровов. Аллерголог советует использовать нещелочное мыло людям с чувствительной кожей, склонной к сухости.

Нещелочное мыло помогает восстановить липидный слой. Также важно обращать внимание на низкое содержание отдушек, а для людей с атопией кожи важно отсутствие в составе трав и натуральных эфирных масел: эти компоненты могут стать одной из причин неприятных проявлений в виде покраснений и зуда. Алла Рафаелян Врач первой категории, аллерголог-иммунолог Европейского медицинского центра (EMC)

Ношение масок

Ставший необходимым во время пандемии аксессуар может также провоцировать дерматит. Скорость формирования воспаления зависит от многих факторов: длительность ношения, чувствительность кожи, состав маски, наличие разных терапий и приём определённых препаратов. Медицинскую маску нельзя носить долго, её необходимо регулярно менять.

Обострение дерматита часто происходит в области сильного трения с маской. В маске дыхание затруднено: человек выдыхает воздух через рот или нос, и весь пар постепенно оседает на коже. Поэтому у людей с повреждениями, воспалениями, например герпесом, на коже усиливается воспалительный процесс — и контактный дерматит обостряется.

Любимая еда

При формировании аллергической реакции вырабатываются специфические биологические вещества, самый распространённый — гистамин. При контакте с продуктом-провокатором он "спешит" защитить организм от незнакомого аллергена, и на коже появляется покраснение, зуд. У некоторых людей чувствительность к гистамину высокая, и даже небольшая концентрация продукта может вызвать реакцию. Поэтому выделяют продукты гистаминолибераторы: цитрусовые, пищевые красители, ягоды, приправы.

Вирусные заболевания

Это распространённый фактор экземы. Простуда или грипп могут вызвать системное воспаление во всём организме, в том числе и на коже. Кроме того, постоянное сморкание из-за простуды или гриппа может вызвать реакцию на носу или в области вокруг него.

В зимний период кожа может стать более чувствительной и сухой, мы связываем это в основном с морозами, ветрами, перепадом температур. Но дома нас поджидает совсем не оазис — из-за отопления мы как раз и получаем негативные последствия для кожи. Дело в том, что сухой воздух забирает влагу со всех поверхностей, в том числе и с кожного покрова. О том, как за отопительный сезон не испортить лицо, читайте в материале Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев