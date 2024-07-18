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18 июля, 07:23

"Живу в его голове": Маск посмеялся над Байденом, обвинившим его в попытке "купить выборы"

Маск обвинил Байдена в помешательстве после обвинений в попытке "купить выборы"

Джо Байден и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos / Frederic Legrand –COMEO

Джо Байден и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos / Frederic Legrand –COMEO

Президент США Джо Байден обвинил миллиардера Илона Маска и его "богатых друзей" в попытке "купить" грядущие выборы главы государства. Свой пост в социальной сети X американский лидер сопроводил фотографиями бизнесмена и своего заклятого политического конкурента — Дональда Трампа.

"Меня тошнит от того, что Илон Маск и его богатые приятели пытаются купить эти выборы. И если вы согласны, присоединяйтесь к нам", — написал президент.

Ссылка под постом ведёт на сайт со сбором пожертвований на предвыборную кампанию. Комментируя пост Байдена, Маск пошутил, что "живёт в его голове совершенно бесплатно".

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Ранее газета The Wall Street Journal писала о намерении Илона Маска ежемесячно жертвовать по 45 миллионов долларов политическому комитету America PAC, чтобы поддержать предвыборную кампанию Дональда Трампа. Структура будет, в частности, работать в "колеблющихся" штатах и убеждать граждан голосовать досрочно.

Матвей Константинов
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