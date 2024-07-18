"Живу в его голове": Маск посмеялся над Байденом, обвинившим его в попытке "купить выборы"

Президент США Джо Байден обвинил миллиардера Илона Маска и его "богатых друзей" в попытке "купить" грядущие выборы главы государства. Свой пост в социальной сети X американский лидер сопроводил фотографиями бизнесмена и своего заклятого политического конкурента — Дональда Трампа.

"Меня тошнит от того, что Илон Маск и его богатые приятели пытаются купить эти выборы. И если вы согласны, присоединяйтесь к нам", — написал президент.

Ссылка под постом ведёт на сайт со сбором пожертвований на предвыборную кампанию. Комментируя пост Байдена, Маск пошутил, что "живёт в его голове совершенно бесплатно".