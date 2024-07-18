Подполье сообщило, что ВС РФ ударили по военному аэродрому в Миргороде

Российские войска ночью 18 июля нанесли удар в районе военного аэродрома Миргород в Полтавской области, где базируется 831-я бригада тактической авиации ВВС Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолёты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом", — заявил он РИА "Новости".