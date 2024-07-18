Подполье сообщило, что ВС РФ ударили по военному аэродрому в Миргороде
Российские войска ночью 18 июля нанесли удар в районе военного аэродрома Миргород в Полтавской области, где базируется 831-я бригада тактической авиации ВВС Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолёты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом", — заявил он РИА "Новости".
Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению. Рядом также есть склады и автотранспортное предприятие.
Напомним, что 1 июля ВС нанесли грандиозный удар по аэродрому в Миргороде, уничтожив пять и повредив два Су-27 ВСУ, данная модель считается одним из самых ценных самолётов. Эта атака была признана одной из самых разорительных для военного арсенала Украины.
Telegram/Минобороны РФ