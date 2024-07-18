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18 июля, 07:42

Подполье сообщило, что ВС РФ ударили по военному аэродрому в Миргороде

Российские войска ночью 18 июля нанесли удар в районе военного аэродрома Миргород в Полтавской области, где базируется 831-я бригада тактической авиации ВВС Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолёты, в том числе тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом",заявил он РИА "Новости".

Украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению. Рядом также есть склады и автотранспортное предприятие.

Берлин в ярости из-за уничтожения целого звена одного из самых ценных истребителей ВСУ
Берлин в ярости из-за уничтожения целого звена одного из самых ценных истребителей ВСУ

Напомним, что 1 июля ВС нанесли грандиозный удар по аэродрому в Миргороде, уничтожив пять и повредив два Су-27 ВСУ, данная модель считается одним из самых ценных самолётов. Эта атака была признана одной из самых разорительных для военного арсенала Украины.

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Александра Вишнякова
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