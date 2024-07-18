Греческая певица отказалась выступать в Турции из-за флага и портрета Ататюрка на сцене
Греческая певица отказалась выступать на концерте в Турции из-за флага на сцене
Известная греческая исполнительница Деспина Ванди отказалась выступать на концерте в Турции. Причиной послужили плакат основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка и турецкий флаг, висевшие на сцене. Об этом сообщают турецкие и греческие СМИ.
Инцидент произошёл во время благотворительного концерта в городе Чешме, организованного Турецким фондом образования (TEV). Ожидания посетителей не оправдались, вместо греческой певицы на сцену поднялась президент филиала фонда в районе Измира Гюльнур Сонбайрактар. Она объявила гостям мероприятия об отмене выступления исполнительницы. Стоимость билета будет возвращена зрителям.
Как затем объяснила мэр Чешме Лал Денизли, Деспина Ванди отказалась от выступления из-за того, что на сцене висели турецкий флаг и плакат с изображением Ататюрка, которые организаторы не захотели снять.
"Мы принесли в жертву множество мучеников, чтобы завоевать эти земли, и мы — люди, которые верят, что братство и вечная дружба всегда победят. Никакая сила не может осмелиться снять наш флаг и портрет Ататюрка. Эта дама должна немедленно покинуть пределы этого города. Спокойно и мирно", — сказала мэр, добавив, что ни одному зарубежному исполнителю не пришла бы в голову мысль попросить убрать флаг страны, в которой его пригласили выступить.
Сразу же после случившегося греческий новостной сайт newsbomb.gr вступился за Ванди, заявив о "провокации турок", пытавшихся "придать политическую окраску музыкальному событию, украсить сцену, на которой должна была выступить певица, турецкими флагами и плакатами Ататюрка", при этом не согласовав это с её командой заранее. Затем сама Ванди высказалась по поводу ситуации в социальных сетях. Она обвинила турецких организаторов в намеренном искажении характера мероприятия.
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