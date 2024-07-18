В Костроме женщина бросила бутылку с бензином в пункт отбора контрактников

В Костроме женщина бросила бутылку с бензином в здание, в котором находится пункт отбора на военную службу по контракту. Подробности инцидента сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

"Возгорание было оперативно потушено военнослужащими. Хорошо, быстро сработала полиция. Подозреваемая задержана и даёт показания", — написал он в телеграм-канале.

По словам Ситникова, пострадавших в результате инцидента нет. Также самому зданию значительного ущерба не нанесено. Костромские паблики пишут, что женщина якобы стала жертвой мошенников. На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы.

Зданию, где находится пункт отбора военнослужащих, значительного ущерба не нанесено. Фото © Telegram / ЧП Кострома | Новости | Происшествия