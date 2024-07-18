Марионетка без амбиций: В Госдуме объяснили назначение фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Депутат Колунов: Фон дер Ляйен — марионетка, которую назначают для гибкого руководства
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Депутат Госдумы Сергей Колунов не счёл удивительным назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Парламентарий считает, что еврочиновница — непрофессиональный человек без собственных амбиций, но зато исполнительная "марионетка" — то что нужно для руководства.
Знаете, не удивительно видеть переизбранной именно Урсулу. Человека, который имеет медицинское образование, работал гинекологом и в целом немалую часть жизни посвятил медицине. Почему не удивительно? Потому что ею легко помыкать. Ну сами подумайте, человек сменил три министерских кресла в ФРГ — и министром семьи была, и труда, и обороны. Обычно такие люди, которые и там присутствуют, и там работают, не преуспевают нигде — не профессионалы.
Он полагает, что фон дер Ляйен — марионетка, которую ставят на нужные места для гибкого руководства сверху. Все прекрасно понимают, что личных амбиций у неё нет, как и знаний, она просто "сидит и делает то, что говорят".
Напомним, ранее Европарламент большинством голосов переизбрал Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Это будет её второй пятилетний срок, и она не собирается сворачивать свою военную риторику. Так, в предвыборной программе фон дер Ляйен обещала превратить ЕС в оборонный союз. В Кремле заявили, что эти планы главы ЕК нагнетают напряжённость.