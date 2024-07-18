Марионетка без амбиций: В Госдуме объяснили назначение фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Знаете, не удивительно видеть переизбранной именно Урсулу. Человека, который имеет медицинское образование, работал гинекологом и в целом немалую часть жизни посвятил медицине. Почему не удивительно? Потому что ею легко помыкать. Ну сами подумайте, человек сменил три министерских кресла в ФРГ — и министром семьи была, и труда, и обороны. Обычно такие люди, которые и там присутствуют, и там работают, не преуспевают нигде — не профессионалы.