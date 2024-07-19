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Врач назвала лучшие упражнения для мужского здоровья

Врач Попова: Упражнения с сопротивлением улучшают сексуальную функцию у мужчин

19 июля, 05:15
Упражнения с сопротивлением улучшают сексуальную функцию у мужчин. Обложка © Freepik.com

Упражнения с сопротивлением улучшают сексуальную функцию у мужчин. Обложка © Freepik.com

Далеко не секрет, что регулярные дозированные тренировки влияют на все аспекты нашего здоровья, в том числе и на репродуктивную функцию. По результатам последних исследований, физические тренировки с участием аэробных упражнений и упражнений с сопротивлением улучшают сексуальную функцию у мужчин. Об этом Life.ru рассказала врач УЗД, уролог, врач-эксперт сети клиник "Семейная" Марина Попова.

Регулярные физические упражнения регулируют баланс эстрогена и тестостерона путём снижения содержания жира в организме. Кроме того, упражнения улучшают кровоснабжение в тканях полового члена у мужчин, помогают поддерживать в норме или повысить уровень тестостерона. Достаточный уровень тестостерона необходим для хорошей эрекции и потенции у мужчин.

Марина Попова

Врач УЗД, уролог, врач-эксперт сети клиник "Семейная"

Регулярные физические упражнения регулируют баланс эстрогена и тестостерона путём снижения содержания жира в организме. Кроме того, упражнения улучшают кровоснабжение в тканях полового члена у мужчин, помогают поддерживать в норме или повысить уровень тестостерона. Достаточный уровень тестостерона необходим для хорошей эрекции и потенции у мужчин.
Регулярные физические упражнения регулируют баланс эстрогена и тестостерона путём снижения содержания жира в организме. Кроме того, упражнения улучшают кровоснабжение в тканях полового члена у мужчин, помогают поддерживать в норме или повысить уровень тестостерона. Достаточный уровень тестостерона необходим для хорошей эрекции и потенции у мужчин.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым мужчинам в возрасте 18–64 лет ежедневно заниматься физической активностью умеренной интенсивности, что составляет примерно 150 минут в неделю. Также рекомендуется выполнять упражнения на укрепление мышц не менее 2 раз в неделю.

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ТОП упражнений для мужского здоровья

  • Подъём тазовой части (ягодичный мостик) от пола на вдохе и возврат в исходное положение на выдохе.
  • Вращение бёдрами в положении стоя.
  • Прогибы и наклоны спины в положении стоя.
  • Приседания различной глубины и интенсивности, сопровождаемые особой системой дыхания (вдох в момент сгибания ног с задержкой в таком положении на несколько секунд, выдох — при возврате в исходное положение).
  • Упражнения типа "ножницы", при которых движения выполняются в различных плоскостях и с разной интенсивностью: лёжа на спине с выпрямленными ногами, приподнятыми на 15–20 см от пола, или сидя на стуле с полусогнутыми ногами.
  • Отжимания от пола с вдохом на опускании тела и выдохом — при его подъёме.
  • Подъём прямых ног из положения лёжа на животе. Руки при этом вытянуты вдоль туловища, упираются в пол.
  • Махи ногами с опорой на руки и колени.

Важно начинать с небольших нагрузок и постепенно увеличивать их интенсивность и продолжительность. Регулярность физических упражнений имеет большое значение, поэтому стоит стремиться к ежедневной активности. Также стоит регулярно делать перерывы в сидячей работе. Не стоит забывать, что тяжёлые тренировки, работа с большим весом, велоспорт нарушают отток крови от малого таза и нижних конечностей, провоцируют травмирование сосудов в области предстательной железы и могут негативно влиять на эректильную функцию.

Марина Попова

Врач УЗД, уролог, врач-эксперт сети клиник "Семейная"

Важно начинать с небольших нагрузок и постепенно увеличивать их интенсивность и продолжительность. Регулярность физических упражнений имеет большое значение, поэтому стоит стремиться к ежедневной активности. Также стоит регулярно делать перерывы в сидячей работе. Не стоит забывать, что тяжёлые тренировки, работа с большим весом, велоспорт нарушают отток крови от малого таза и нижних конечностей, провоцируют травмирование сосудов в области предстательной железы и могут негативно влиять на эректильную функцию.
Важно начинать с небольших нагрузок и постепенно увеличивать их интенсивность и продолжительность. Регулярность физических упражнений имеет большое значение, поэтому стоит стремиться к ежедневной активности. Также стоит регулярно делать перерывы в сидячей работе. Не стоит забывать, что тяжёлые тренировки, работа с большим весом, велоспорт нарушают отток крови от малого таза и нижних конечностей, провоцируют травмирование сосудов в области предстательной железы и могут негативно влиять на эректильную функцию.
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Кстати, угрозу для мужского здоровья представляют... плавки! Слишком тесная одежда для купания может привести к неожиданным и не очень приятным последствиям. Так, плотно прилегающая ткань создаёт влажную и тёплую среду, благоприятную для размножения бактерий и грибков.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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