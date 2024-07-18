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18 июля, 16:44

"Отсталинградим эту сволочь!" Зюганов призвал вспомнить историю для победы над ВСУ и НАТО

Зюганов призвал обратиться к опыту Сталинградской битвы для победы в СВО

Глава КПРФ Геннадий Зюганов. Обложка © kp.ru / Иван Макеев

Глава КПРФ Геннадий Зюганов. Обложка © kp.ru / Иван Макеев

Глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал обратиться к историческому опыту, который достался современной России от предков, победивших в Сталинградской битве, чтобы одолеть силы НАТО и пособников нацистко-бандеровского киевского режима. Об этом пишет kp.ru.

"Я прямо хочу сказать, чтобы сегодня отсталинградить всю эту натовскую, нацистско-бандеровскую сволочь, надо брать с собой в наследство вот тот уникальный, потрясающий опыт Мужества и Побед", — сказал Зюганов в эфире радио "Комсомольская правда".

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Ранее Life.ru писал, что, согласно результатам опроса политологов, Геннадий Зюганов занял пятое место по влиятельности среди парламентариев Госдумы РФ. Выше него в списке оказались председатель ГД РФ Вячеслав Володин, глава "Единой России" Владимир Васильев, заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков и руководитель Комитета по государственному строительству Павел Крашенинников.

Юрий Лысенко
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