"Отсталинградим эту сволочь!" Зюганов призвал вспомнить историю для победы над ВСУ и НАТО

Глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал обратиться к историческому опыту, который достался современной России от предков, победивших в Сталинградской битве, чтобы одолеть силы НАТО и пособников нацистко-бандеровского киевского режима. Об этом пишет kp.ru.

"Я прямо хочу сказать, чтобы сегодня отсталинградить всю эту натовскую, нацистско-бандеровскую сволочь, надо брать с собой в наследство вот тот уникальный, потрясающий опыт Мужества и Побед", — сказал Зюганов в эфире радио "Комсомольская правда".