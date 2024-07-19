Политолог объяснил, что будет с выборами в США, если Байден не перенесёт ковид

Американский лидер Джо Байден не смог выступить на мероприятии в Лос-Анджелесе из-за подтверждённого теста на коронавирус. И хотя в Белом доме заявляют, что государственный лидер не раз вакцинировался, многие сторонники Демпартии всерьёз обеспокоены, позволят ли возраст и состояние здоровья справиться со страшным вирусом и вернуться в предвыборную гонку. О том, как, вероятно, развернутся дальнейшие события, рассказал политолог Сергей Маркелов.

Эксперт отметил, что в случае смерти Байдена демократы ещё долгое время будут скрывать данную информацию от общественности. Он также подчеркнул, что, несмотря на лёгкую форму заболевания, иммунитет 81-летнего президента США слаб, потому течение болезни невозможно держать под контролем.

"В Штатах есть определённые установки на этот счёт, связанные с тем, кто будет временным руководителем США. В ускоренном режиме выносятся кандидатуры, проходят праймериз и другие процедуры. И если такая ситуация действительно случится, то новый кандидат в президенты появится не позже августа", — предположил политолог в разговоре с "Вечерней Москвой".

Занять место Байдена в предвыборной гонке могут сразу несколько претендентов, среди которых вице-президент США Камала Харрис, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, а также бывшая первая леди США Хиллари Клинтон. Однако и в данном случае у Демпартии не будет стопроцентной гарантии победы. Ведь та же Клинтон не может похвастаться чистой репутацией. Также эксперт предположил, что в случае форс-мажора согласиться на должность может и Мишель Обама.