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18 июля, 17:14

Летевший из Дели в Сан-Франциско самолёт экстренно сел в Красноярске

Аэропорт Красноярска. Обложка © ТАСС / Артём Ленц

Аэропорт Красноярска. Обложка © ТАСС / Артём Ленц

Самолёт авиакомпании Air India, следовавший из Дели в Сан-Франциско (штат Калифорния, США), экстренно приземлился в аэропорту Красноярска имени Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщили в воздушной гавани.

"Он сел без каких-то сложностей. Уже ставят на стоянку его", — приводит слова представителя аэропорта ТАСС.

Уточняется, что причиной ЧП стало срабатывание датчика задымления.

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Напомним, вечером 18 июля стало известно, что следующий из Индии в США самолёт запросил посадку в Красноярске. На его борту находились 216 пассажиров и 16 членов экипажа. Ранее СМИ сообщали, что причина неполадок кроется в двигателе.

Никита Никонов
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