Летевший из Дели в Сан-Франциско самолёт экстренно сел в Красноярске
Аэропорт Красноярска. Обложка © ТАСС / Артём Ленц
Самолёт авиакомпании Air India, следовавший из Дели в Сан-Франциско (штат Калифорния, США), экстренно приземлился в аэропорту Красноярска имени Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщили в воздушной гавани.
"Он сел без каких-то сложностей. Уже ставят на стоянку его", — приводит слова представителя аэропорта ТАСС.
Уточняется, что причиной ЧП стало срабатывание датчика задымления.
Напомним, вечером 18 июля стало известно, что следующий из Индии в США самолёт запросил посадку в Красноярске. На его борту находились 216 пассажиров и 16 членов экипажа. Ранее СМИ сообщали, что причина неполадок кроется в двигателе.