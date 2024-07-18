Летевший из Дели в Сан-Франциско самолёт экстренно сел в Красноярске

Самолёт авиакомпании Air India, следовавший из Дели в Сан-Франциско (штат Калифорния, США), экстренно приземлился в аэропорту Красноярска имени Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщили в воздушной гавани.

"Он сел без каких-то сложностей. Уже ставят на стоянку его", — приводит слова представителя аэропорта ТАСС.

Уточняется, что причиной ЧП стало срабатывание датчика задымления.